“Che rimpianto!”: l’accusa forte a Conte dopo Napoli-Atalanta

Nel corso della trasmissione “Pressing”, in onda su Mediaset, l’opinionista Sandro Sabatini ha attaccato Antonio Conte, colpevole di aver utilizzato troppo poco nella prima parte di stagione sia David Neres sia Noa Lang. I due esterni offensivi sono stati i principali protagonisti della netta vittoria del Napoli con l’Atalanta.

Napoli, Sabatini contro Conte: “Neres e Lang sottoimpiegati”

Il successo contro l’Atalanta ha riportato il sereno in casa Napoli. Le polemiche scaturite in seguito allo sfogo di Antonio Conte nel post-gara di Bologna sembrano dimenticate. Tuttavia, nella serata di ieri, il tecnico salentino ha dovuto incassare il duro commento di Sandro Sabatini a “Pressing”. L’opinionista ha puntato il dito soprattutto sull’utilizzo eccessivamente centellinato di David Neres e Noa Lang.

Ecco le parole di Sabatini in merito ai due marcatori della sfida di sabato scorso:

“Credo che il momento di crisi del Napoli sia passato. Neres e Lang, se interpretati come risorse, fanno bene e sabato si è visto, a prescindere dalla stanchezza di Politano che ha riposato. È un rimpianto non averli utilizzati fin qui“.

Napoli, Sabatini: “La difesa a 3 è una soluzione credibile”

Sabatini si è a lungo soffermato anche sulla decisione di Conte di cambiare modulo e schierare la difesa a 3: