Napoli, pessime notizie dall’infermeria: col Qarabag tre assenze pesantissime

Martedì sera al Maradona arriva il Qarabag, per la quinta giornata di Champions League. Antonio Conte dovrà fare i conti con l’infermeria: Amir Rrahmani è uscito a partita in corso contro l’Atalanta, Spinazzola non è ancora al top e Billy Gilmour resta ai box.

Napoli, il punto sugli infortuni

Secondo il Corriere dello Sport, Amir Rrahmani, che ha abbandonato il campo nel secondo tempo della gara di ieri, è in bilico per martedì: condizioni da valutare attentamente. Spinazzola e Gilmour, fermi dalla sfida interna col Como, non danno ancora garanzie: il terzino proverà ad esserci, mentre lo scozzese sarà quasi certamente out.

Più fiducia, invece, sulle condizioni di Rasmus Hojlund, anche lui uscito acciaccato dal Maradona. Il problema alla coscia sembra essere stato individuato in tempo, con l’attaccante che si è fermato a circa 20 minuti dalla fine della partita contro l’Atalanta. Il danese potrebbe sedersi in panchina martedì, lasciando spazio a Lucca o a Neres per il ruolo di punta contro il Qarabag.

Napoli, col Qarabag sfida cruciale: la vittoria è d’obbligo

E, a proposito di Qarabag, il Napoli, appeso al 24° posto con soli 4 punti, deve assolutamente vincere per tenere vive le speranze di playoff. E dopo il Qarabag, per gli azzurri ci sarà l’insidiosissima trasferta a Lisbona contro il Benfica di Mourinho. La sensazione, però, è che Conte preferirà non rischiare ulteriori guai fisici: il tour de force sarà durissimo d’affrontare, e avere tutti al meglio è fondamentale.