Come stanno Hojlund e Rrahmani? Conte chiarisce tutto in conferenza

Nel corso della conferenza stampa a margine della sfida tra il Napoli e l’Atalanta, Antonio Conte ha parlato delle condizioni di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. Fin da subito, i due azzurri – usciti entrambi anzitempo per alcuni fastidi – non sono apparsi gravi. A confermarlo è lo stesso Conte, che ha chiarito quali sono le condizioni dei suoi due calciatori.

News Napoli calcio, le ultimissime su Hojlund e Rrahmani

Queste le parole di Antonio Conte in merito alle condizioni di Amir Rrahmani e di Rasmus Hojlund:

“Sia Hojlund che Rrahmani sono stati sostituiti perché li avevo visti un po’ affaticati e quindi ho preferito cambiare, anche perché c’è da coinvolgere un po’ tutti e tutti devono sentirsi coinvolti. Sono passati cinque mesi, abbiamo bisogno di tutti”.

Il tecnico, successivamente, si è congratulato anche con Noa Lang (che ha trovato la sua prima rete con la maglia della SSC Napoli) che con Sam Beukema, con quest’ultimo che ha ritrovato la titolarità dopo la disfatta di Eindhoven.