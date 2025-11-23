Napoli, arrivato un dato straordinario dopo il 3-1 all’Atalanta: è successo dopo tre anni!

Il 3-1 contro l’Atalanta riporta il sorriso al Napoli. La squadra ha chiuso il primo tempo con tre reti di vantaggio, un dato che mancava da oltre due anni. La serata conferma la ritrovata intensità e offre segnali incoraggianti dopo settimane complicate. I dati arrivati da Opta hanno dell’incredibile.

Napoli travolgente: tre gol in un tempo come nel 2022

“Era da Napoli Sassuolo del 29 ottobre 2022 che gli azzurri non andavano all’intervallo avanti di tre gol.”

La doppietta di David Neres e il gol di Noa Lang hanno indirizzato il match contro l’Atalanta. Il Napoli ha mostrato ritmo e qualità, elementi decisivi per costruire la vittoria e rilanciare il percorso.

Atalanta sorpresa e un dato che pesa: la peggior partenza dal 2020

“Era, invece, dal 17 ottobre 2020 che la Dea non terminava un primo tempo sotto di tre o più gol, anche in quel caso contro il Napoli.” – scrive Opta.

L’Atalanta ha sofferto la pressione del Maradona e non è riuscita a reagire. Palladino dovrà intervenire sull’equilibrio e sulla gestione del ritmo avversario.

Una vittoria che può cambiare il cammino del Napoli

Il successo porta fiducia e apre uno spiraglio per il futuro. Conte cerca continuità e il Napoli ha dato la risposta attesa. Ora servirà tenere alta l’intensità anche in campo europeo per consolidare il percorso.