Napoli, la Roma vince ma Gasperini s’infuria: domenica il big match senza il tecnico!

Archiviata l’Atalanta, ora è tempo di pensare subito al prossimo futuro. E dopo il delicato match di martedì in Champions League contro il Qarabag, toccherà alla Roma in campionato, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. I giallorossi, infatti, continuano a vincere, ma dovranno fare a meno di un pezzo importante del collettivo, Giampiero Gasperini.

La Roma torna in vetta, e Gasp non ci sarà contro il Napoli

I giallorossi non si fermano più e anche contro la Cremonese arriva un successo che li riporta, in attesa del derby Inter-Milan di questa sera, in vetta solitaria. Contro gli uomini di Nicola è arrivato un netto 3-1, a conferma di una crescita costante degli uomini di Gasp.

Proprio Gasperini che, però, settimana prossima guarderà i suoi uomini dalla tribuna, dopo il rosso rimediato per protese verso il quarto uomo. Il Napoli dunque potrà contare anche su questo fattore, di una Roma priva del suo condottiero, per provare a superare i giallorossi e scrivere nuove pagine di un campionato già avvincente.