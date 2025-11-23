Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, la Roma vince ma Gasperini s’infuria: domenica il big match senza il tecnico!

di
Gasperini spazientito in panchina contro il Rangers

Archiviata l’Atalanta, ora è tempo di pensare subito al prossimo futuro. E dopo il delicato match di martedì in Champions League contro il Qarabag, toccherà alla Roma in campionato, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. I giallorossi, infatti, continuano a vincere, ma dovranno fare a meno di un pezzo importante del collettivo, Giampiero Gasperini.

La Roma torna in vetta, e Gasp non ci sarà contro il Napoli

I giallorossi non si fermano più e anche contro la Cremonese arriva un successo che li riporta, in attesa del derby Inter-Milan di questa sera, in vetta solitaria. Contro gli uomini di Nicola è arrivato un netto 3-1, a conferma di una crescita costante degli uomini di Gasp.

Proprio Gasperini che, però, settimana prossima guarderà i suoi uomini dalla tribuna, dopo il rosso rimediato per protese verso il quarto uomo. Il Napoli dunque potrà contare anche su questo fattore, di una Roma priva del suo condottiero, per provare a superare i giallorossi e scrivere nuove pagine di un campionato già avvincente.

 

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie