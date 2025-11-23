Insigne al Maradona, un tifoso gli chiede di tornare al Napoli: risposta a sorpresa dell’attaccante – VIDEO

Ieri sera, allo stadio Maradona, Lorenzo Insigne è tornato da spettatore per Napoli – Atalanta. Un tifoso lo ha riconosciuto in tribuna e gli ha chiesto di tornare in azzurro: l’ex capitano ha sorriso, senza dire si né no.

“Torna a Napoli”: la battuta che fa sorridere Insigne

Lorenzo Insigne, svincolatosi dal Toronto e vicino alla Lazio, ieri è volato a Napoli per vedere dal vivo la sua ex squadra. Il fantasista napoletano si è fermato a fare foto e a salutare i tifosi, rispondendo simpaticamente a una richiesta particolare: quella di tornare a vestire la maglia azzurra. La risposta dell’esterno è stata un semplice sorriso: non c’è alcuna possibilità di rivederlo a Napoli.

A 34 anni, Insigne è libero di firmare dove vuole e diverse squadre di Serie A lo stanno seguendo da vicino, una su tutte: la Lazio, che punta sul fattore allenatore che potrebbe incidere non poco. Si, perché in biancoceleste ritroverebbe Maurizio Sarri, con cui ha vissuto fantastiche annate sotto l’ombra del Vesuvio.

Lui, intanto, non ha fretta: vuole scegliere bene, consapevole che un ritorno in Italia da titolare potrebbe essere l’ultima occasione per tornare a giocare in Nazionale. A Napoli, però, ha certamente lasciato il segno: i tifosi partenopei sono ancora dalla sua parte.