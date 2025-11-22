Napoli-Atalanta: la rivelazione del Corriere dello Sport su una scelta forte di Conte

La sfida tra Napoli e Atalanta arriva dopo giorni di valutazioni interne e scelte non banali per Antonio Conte. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico ha deciso di puntare dal primo minuto su Beukema e Lang, preferendoli agli uomini più esperti come Politano, Juan Jesus ed Elmas. Una scelta legata alla condizione fisica del gruppo e alle assenze che hanno inciso nelle ultime settimane. Il Napoli cambia modulo e atteggiamento nel tentativo di ritrovare equilibrio e freschezza contro una delle squadre più insidiose del campionato.

Le scelte di Conte e il motivo dei cambi

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’:

“Gli infortuni e la sfortuna hanno tormentato la squadra anche durante la sosta. L’assenza di Anguissa è una voragine. E allora, rivoluzione: ritorno al passato, 3-4-2-1.”

Conte ha deciso di rilanciare Beukema e Lang, due profili che possono dare ritmo e freschezza alla squadra in una gara molto impegnativa contro l’Atalanta. Politano, Juan Jesus ed Elmas rappresentavano opzioni più esperte, ma il tecnico ha scelto una gestione mirata delle energie.

Sarà quindi:

“Riposo per i più stanchi (Politano) e rilancio dei meno coinvolti che significa fiducia (Beukema e Lang). Qualcosa si muove, qualcosa sta cambiando. È tutto per rafforzare il gruppo.”

La strategia punta a mantenere un livello competitivo elevato, coinvolgendo chi ha avuto meno spazio. Il Napoli ha attraversato settimane segnate da assenze e problemi fisici, e questa rotazione permette di gestire meglio il peso della gara.

Un segnale per la stagione del Napoli

Il ritorno al 3-4-2-1 indica la volontà di stabilizzare assetti e dinamiche interne. La sfida con l’Atalanta rappresenta un passaggio chiave per valutare la crescita del gruppo e la capacità di reagire a un periodo complesso. Le scelte di Conte puntano a dare solidità e fiducia a una squadra che vuole ritrovare continuità.