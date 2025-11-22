Napoli, pausa Conte: è emerso il retroscena sul ‘ruolo’ di De Laurentiis

Il Napoli ha vissuto giorni particolari dopo la gara di Bologna. Antonio Conte ha scelto di prendersi una pausa per riflettere e recuperare energie, una decisione che secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ sarebbe nata da un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente avrebbe infatti invitato l’allenatore a staccare per qualche giorno dopo aver percepito tensione crescente nel gruppo. L’obiettivo è chiaro: ritrovare equilibrio e ripartire tutti insieme in vista della sfida con l’Atalanta, fondamentale per riprendere ritmo e fiducia nella nuova fase della stagione.

Il consiglio di De Laurentiis e la pausa del tecnico

Il presidente del Napoli, secondo ‘La Repubblica’, avrebbe invitato Conte a fermarsi qualche giorno per riportare serenità dopo il match con il Bologna.

Una scelta con cui ha puntato a proteggere l’equilibrio interno del Napoli e ad abbassare la tensione in un momento delicato. Anche perché la sfida contro l’Atalanta è delicata e senza dubbio importante in termini di classifica.

L’obiettivo del Napoli in vista del ritorno in campo

Il big match con la Dea di Raffaele Palladino rappresenta un passaggio importante in questa stagione abbastanza complicata. La pausa è perciò arrivata giusto in tempo per ritrovare lucidità e preparare con cura il ritorno in campo.

La scelta, condivisa tra Conte e De Laurentiis, può essere perciò stata un punto di ripartenza per l’intero ambiente. La squadra ha così avuto tempo di lavorare con calma, per preparare una fase che può incidere sulla classifica e sul morale del gruppo azzurro.