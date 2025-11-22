Mercato Napoli, un campione d’Italia può lasciare: cessione già a gennaio?

Dopo le ultime prestazioni non all’altezza, la sconfitta di Bologna e il duro sfogo di Antonio Conte, è ora di cambiare marcia per il Napoli. La sosta nazionali è stata di fondamentale importanza, sia per il mister che per i giocatori, cercando di ritrovare quella serenità e unità di gruppo mancata negli ultimi match.

Durante la settimana di stop, in casa Napoli, sono iniziati i ragionamenti in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Gli azzurri visti i tanti infortuni a centrocampo, ultimo quello di Andrè-Frank Zambo Anguissa rimediato con la sua nazionale, si muoveranno in quella zona di campo ma non solo. Previste anche delle uscite per far spazio ai nuovi innesti, il primo indiziato sulla lista dei possibili partenti è Pasquale Mazzocchi: forte interesse della Serie A su di lui.

Napoli, Mazzocchi prepara la valigia: cessione in vista?

Il prossimo calciomercato invernale partirà il 1 gennaio come di consueto, e vedrà ancora una volta i campioni d’Italia come protagonisti. Il patron Aurelio De Laurentiis, in sinergia con il direttore sportivo Giovanni Manna, vuole rinforzare la rosa e regalare nuove soluzioni ad Antonio Conte.

La squadra partenopea, però, non si muoverà solo in entrata, e per far spazio ai nuovi acquisti, di fatti, servirà la cessione di qualche calciatore azzurro. Come riportato da Tuttomercatoweb, il principale candidato è Pasquale Mazzocchi, che in stagione non è mai sceso in campo con la squadra azzurra.

L’ex Salernitana, già in estate sembrava potesse lasciare i campioni d’Italia con diversi club di Serie A sulle sue tracce. Oggi sul terzino italiano, in vista del prossimo mercato, c’è il Parma, alla ricerca proprio di un esterno destro per accontentare le richieste del giovane allenatore spagnolo Carlos Cuesta.

Cessione Mazzocchi, arriva il vice Di Lorenzo?

Uno dei grandi temi in questo inizio di stagione del Napoli, è sicuramente il rendimento sotto tono del capitano azzurro. Giovanni di Lorenzo, due volte campione d’Italia con la squadra partenopea, sembra aver bisogno di riposo ma non avendo un vero e proprio sostituto, Conte fatica a privarsene.

Con la cessione di Pasquale Mazzocchi, nel prossimo calciomercato invernale, la dirigenza azzurra, oltre ad un nuovo centrocampista, potrebbe portare un nuovo terzino destro di livello all’ombra del Vesuvio. Vedremo come decideranno di muoversi i partenopei una volta iniziato il mercato.

Chi potrebbe lasciare il Napoli a gennaio?

Pasquale Mazzocchi è il principale indiziato.

Dove può trasferirsi Pasquale Mazzocchi?

Il calciatore azzurro può rimane in Serie A, è seguito dal Parma.