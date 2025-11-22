LIVE PRIMAVERA – Napoli-Frosinone 0-1 (44′ Ndoye): finisce il primo tempo

Home ->

Dodicesima giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Frosinone, di scena allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

Primo tempo

45’ – Finisce la prima metà di gioco, con il Frosinone in vantaggio di una rete.

44’- Vantaggio Frosinone; grande botta da fuori area di Ndoye, che non lascia scampo a Spinelli.

42’ – Pericoloso il Frosinone; azione sulla sinistra dei ciociari, con la palla che finisce al limite d’area di rigore; il destro di Schietroma è ben murato dalla difesa azzurra.

37’ – Imbucata centrale degli ospiti; Cuacci è bravo e anticipa Colley prima di calciare in porta.

29’- Ancora Napoli; gli azzurrini ci provano sempre da fuori area con la conclusione di Cimmaruta; il suo tiro è però respinto dal portiere in angolo.

22’- Grande occasione per Barido che tenta il tiro dal limite dell’area di rigore; attento il portiere che devia in angolo.

5’- La prima ammonizione del match è per la squadra ospite; giallo per Colley.

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Garofalo, Gambardella, Caucci; Barido, Lo Scalzo, Cimmaruta, De Chiara, Colella; Raggioli, Smeraldi.

Cari lettori di SpazioNapoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Frosinone Primavera 1, dodicesima gara del campionato per gli azzurrini guidati da mister Dario Rocco.

