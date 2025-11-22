Lang e Neres esultano dopo Napoli-Atalanta: le parole caricano tutti i tifosi!

Il Napoli di Antonio Conte torna alla vittoria dopo il periodo complesso che ha preceduto la sosta per le nazionali. Gli azzurri hanno dato vita ad una prestazione di carattere, battendo per 3-1 l’Atalanta grazie alla doppietta di David Neres e alla prima marcatura italiana di Noa Lang. Nel post-gara hanno parlato proprio gli autori delle reti che hanno deciso la sfida.

Napoli vittorioso sulla Dea: le parole dei protagonisti nel post-partita

Al termine della sfida del Maradona tra Napoli e Atalanta, David Neres e Noa Lang hanno parlato ai microfoni di DAZN dando il proprio punto di vista sul ritorno alla vittoria della formazione di casa. Il primo ad intervenire è il brasiliano, autore di due gol:

“Nel calcio tutto è veloce, noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Se parliamo ancora, torniamo nella negatività degli ultimi giorni: serve andare avanti”.

Neres aveva inoltre dato un proprio punto di vista ai microfoni di Sky Sport sul ruolo in campo richiestogli da Antonio Conte:

“Giocando più vicino alla porta è più facile segnare, ma mi va bene giocare in ogni parte del campo”.

A fargli eco il numero 70, che questa sera si è sbloccato con la maglia del Napoli. Queste le dichiarazioni di Lang a DAZN:

“Sono molto felice per mio fratello (Neres, ndr), merita il premio da migliore in campo. All’inizio è stata dura per me, la squadra però è sempre stata con me perché vedeva quanto forte lavorassi. Questo è solo l’inizio, il meglio deve ancora venire. Conte è un coach rigido, sa cosa vuole e dobbiamo seguire le sue regole per andare avanti”.

Gli azzurri possono quindi tornare a premere sull’acceleratore, nella speranza di poter trovare quella continuità tanto ricercata e desiderata in queste settimane. Adesso è il momento di riprendere in mano il proprio destino, per poter dire la propria fino in fondo.