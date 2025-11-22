Il permesso di Conte e il commento sul mercato: l’intervento di Manna prima di Napoli-Atalanta

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre della sfida contro l’Atalanta: tanti gli spunti che si possono trarre dall’intervento dell’uomo mercato del club azzurro ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla partita contro i bergamaschi.

Queste le parole di Giovanni Manna a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e l’Atalanta:

“Sicuramente il cambio modulo nasce anche dalla necessità nata dagli infortuni a centrocampo. Siamo stati bravi l’anno scorso a trovare soluzioni. Questa del nuovo modulo è una soluzione possibile.

Il presidente si è esposto il lunedì sera perché c’erano troppe voci sbagliate. Abbiamo perso una partita non da Napoli, il mister ha voluto alzare i toni a suo modo, se c’è una cosa la dice senza problemi. Riguardo la sosta, non è una novità. Abbiamo lavorato con lo staff che è di livello, il mister è rientrato lunedì, nessun caso quindi.

Nuovi acquisti? Ci vuole pazienza. Il livello di gradimento è buono altrimenti non li compravamo. Abbiamo cambiato tanto: non è un alibi, c’è da ritrovare un’alchimia come quella dello scorso anno. Non abbiamo fretta: ci sono dei giocatori che oggi hanno la possibilità di giocare dal 1′: la fiducia da parte della società e del mister è sempre assoluta, poi c’è da vedere le risposte”.