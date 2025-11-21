Napoli-Atalanta, settori quasi sold-out: ecco quali biglietti sono ancora disponibili

Domani sera, al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il Napoli di Antonio Conte ospita l’Atalanta. A poco più di un giorno dal fischio d’inizio, il sold-out è lontano: restano biglietti in quasi tutti i settori, e l’affluenza prevista è ben sotto le aspettative.

Napoli – Atalanta, sold out lontano

Al momento, il sold-out è lontanissimo, tra disponibilità medie, basse e addirittura qualche biglietto ancora accessibile nelle curve superiori. Nelle ultime ore, inoltre, sui social decine di abbonati stanno cercando di rivendere il proprio tagliando per la partita.

Domani, dunque, lo stadio Diego Armando Maradona canterà comunque, ma con migliaia di voci in meno rispetto al recente passato. L’obiettivo però resta lo stesso: portare a casa i tre punti, per convincere anche i tifosi più restii.