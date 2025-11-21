Faccia a faccia tra Conte e la squadra a Castel Volturno: c’è un messaggio che riguarda i tifosi

Momento difficile in casa Napoli, forse il più complicato della gestione Conte. Una volta archiviata la sosta per le nazionali di novembre è ora di cambiare rotta e tornare a fare punti ritrovando quell’unità di squadra, fondamentale per la vittoria dello Scudetto lo scorso anno, ma che è mancata nelle ultime gare.

Antonio Conte ha aspettato il rientro di tutti i suoi giocatori, avvenuto nella giornata di ieri a Castel Volturno, per parlare al suo gruppo: chiacchierata costruttiva per ripartire nel miglior modo possibile, attendendo una risposta forte da parte di tutta la squadra azzurra e ricordando la promessa dell’allenatore salentino al popolo partenopeo.

Napoli, confronto tra Conte e squadra: la promessa ai tifosi

Il brutto momento della squadra campione d’Italia, culminato con la sconfitta di Bologna, si è complicato per via dei vari infortuni, ultimo quello di Andrè-Frank Zambo Anguissa con la sua nazionale. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, però, si è fatto sentire confermando la piena fiducia nell’ex allenatore della Nazionale, l’unico che può far ripartire il suo Napoli.

Nella giornata di ieri, è avvenuto il tanto atteso confronto tra squadra e allenatore. Conte, ha aspettato il rientro di tutti i calciatori dalle rispettive nazionali per parlare in modo chiaro al gruppo, ricordando la promessa di rendere sempre orgogliosi i tifosi azzurri.

Confronto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“La chiacchierata è stata comunque costruttiva, anche perché ciò che non andava era già stato messo in piazza dopo Bologna. Ora ci si attende davvero la riscossa d’orgoglio da parte di tutto il gruppo. Che ha capito i propri errori, che sa di non aver fatto ancora abbastanza per onorare la maglia e lo scudetto cucito sul petto. Conte con Napoli ha fatto un patto e in quella promessa, che riporta ai suoi primi giorni in azzurro, c’era una certezza: «Faremo di tutto per rendervi sempre orgogliosi di noi». Ecco, il suo Napoli nell’ultimo periodo ha disatteso quell’accordo con la città e Antonio si è sentito responsabile per tutto”.

Napoli, arriva l’Atalanta per ripartire

I campioni d’Italia, quindi, sono pronti a ripartire, questa volta si spera con una marcia ben diversa rispetto alle ultime prestazioni. Sabato sera alle 20.45, al Maradona, arriva la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, il tecnico napoletano ha preso il posto dell’esonerato Ivan Juric.

Partita difficile, non sicuramente una passeggiata per gli azzurri, ma dopo la sconfitta di Bologna, lo sfogo di Conte e la sosta per le nazionali, i tifosi e lo stesso allenatore salentino si aspettano una risposta dal gruppo, nonostante le tante difficoltà del momento.