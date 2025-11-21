Il nuovo modulo può diventare realtà: come può giocare il Napoli in emergenza

Archiviata la sosta nazionali di novembre, è tempo di ripartire e mettersi alle spalle il brutto momento in casa Napoli. Dopo gli ultimi deludenti risultati, e le prestazioni non convincenti, Antonio Conte e i suoi giocatori devono inevitabilmente cambiare marcia per la gara di sabato sera davanti ai propri tifosi.

Al Maradona, difatti, arriva la nuova Atalanta guidata da Raffaele Palladino. L’allenatore azzurro, non vuole farsi trovare impreparato, e viste le diverse assenze ha studiato un nuovo “abito” per il suo Napoli: in caso di necessità, Conte potrebbe schierare il 3-4-2-1 con un vero e proprio ritorno al passato.

Napoli, nuovo modulo in vista dell’Atalanta?

Dopo il faccia a faccia tra Antonio Conte e la squadra a Castel Volturno, i campioni d’Italia sono pronti a ripartire per cambiare la scia negativa delle ultime gare. L’ex allenatore della Nazionale, visto il momento negativo e i tanti infortuni, potrebbe optare per un cambio di modulo in vista del prossimo match ma non solo.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ballo c’è un possibile nuovo schema di gioco. Modulo che ha il sapore di ritorno al passato: difesa a tre che Conte aveva proposto solo in poche partite dello scorso campionato.

L’allenatore azzurro, però, non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione per l’imminente sfida contro l’Atalanta, in programma sabato sera alle 20.45. La sensazione è che in ogni caso, Conte e il suo Napoli, abbiano una valida alternativa al classico 4-3-3, magari per risultare meno prevedibili.

Napoli – Atalanta, le possibili scelte di Conte

In vista del big match contro la Dea, quindi, Antonio Conte dovrà scegliere se ripartire con il classico schieramento o cambiare l’assetto tattico. La certezza, è che sicuramente qualcosa debba cambiare rispetto alle ultime uscite stagionali, vedremo se il tecnico salentino sceglierà di cambiare partendo proprio dal modulo.

Al momento, sembra difficile che Conte scelga di cambiare modulo già inizialmente. In caso di 4-3-3, ci sarebbero pochi cambiamento rispetto alle precedenti gare: conferma per Gutierrez, Elmas al posto dell’infortunato Anguissa, e chance per Neres sulla fascia sinistra.

Nel caso in cui, Antonio Conte scelga di optare per un cambio modulo, e quindi ritornare al 3-4-2-1, ci sarebbe un cambiamento: fuori Matteo Politano, dentro Juan Jesus, con Di Lorenzo e Gutierrez utilizzati da esterni di centrocampo, e Neres con Elmas alle spalle di Hojlund.