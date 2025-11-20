Napoli, tegola pesantissima per De Laurentiis: il bilancio torna in rosso!

Nelle ultime due annate, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha chiuso due bilanci consecutivi in utile. Quest’anno, però, qualcosa è andato storto. Gli azzurri sono tornati in rosso nonostante la conquista dello scudetto. A pesare sulle casse della società è stata la mancata partecipazione all’ultima edizione della UEFA Champions League. L’obiettivo di questa stagione, oltre a conquistare altri trofei, è chiudere il bilancio in positivo.

Il Napoli è in perdita: il bilancio al 30 giugno 2025

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che ha consultato il verbale dell’assemblea del club partenopeo, il bilancio al 30 giugno 2025 è stato chiuso con una perdita di 21,4 milioni. Le cessioni degli ultimi anni, lo scudetto di due anni fa e gli introiti della Champions avevano fatto respirare le casse della società. Il decimo posto ottenuto nel 2024, però, ha cambiato le cose. Questo Napoli, però, ha tutte le carte in regola per rimettere a posto i conti.

L’obiettivo del club è quello di abbracciare il concetto di sostenibilità economica restando competitivi in ambito sportivo.

Casse in rosso, la Champions League è la chiave: la strategia

Il Napoli ha investito tanto per accontentare Antonio Conte, che poi ha portato la squadra a vincere il suo secondo scudetto in tre anni. Più di 150 milioni spesi sul mercato nel 2024, nonostante i mancati introiti della Champions League. Restando nella massima competizione europea e aggiungendo a bilancio la cessione di Victor Osimhen, la società di ADL potrà tornare serenamente in positivo. La situazione, dunque, è totalmente sotto controllo.