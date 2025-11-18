Napoli, ancora polemiche su Conte? Spenta ogni discussione: la conferma da Castel Volturno

Il Napoli è tornato al lavoro dopo giorni di tensione e preoccupazione, legati ad Antonio Conte e il momento negativo che si sta vivendo. L’atmosfera attorno gli azzurri però non sembra essere delle peggiori, specialmente dopo una conferma giunta da Castel Volturno. Il club è concentrato alla prossima sfida contro l’Atalanta, con l’intento di conquistare i tre punti.

Situazione tranquilla a Castel Volturno: c’è la conferma

Stando a quanto riportato da Carlo Alvino a Radio CRC, la situazione a Castel Volturno non preoccupa l’ambiente e non crea allarmismi:

“A Castel Volturno c’è una bella atmosfera, con tanta voglia di lavorare e di riprendere il discorso che si è interrotto prima di Bologna-Napoli. Il resto sono solamente delle chiacchiere inutili e velenose per la squadra: questo accade quando il Napoli è in alto, perché soffrono maledettamente. Bisogna restare uniti: è l’arma contro gli attacchi”.

Alvino ha voluto ribadire ciò che si respira in casa Napoli, con l’attenzione agli attacchi esterni che cercano di destabilizzare l’ambiente partenopeo.

Napoli – Atalanta, tifosi già stanchi? Arriva la risposta

Alvino ha voluto rilasciare dichiarazioni anche in merito alla sfida di sabato, ore 20:45, tra Napoli e Atalanta, nell’occhio di molti soprattutto per via della disponibilità dei biglietti al Maradona, evento quasi raro.

“Ovunque leggo che il tifo napoletano ha abbandonato la squadra perché si è stancato e, per questo motivo, non ci sarà il sold-out sabato. Ci saranno tanti tifosi, pronti a tifare il Napoli: si occuperanno fino gli ultimi posti per uscire da questo momento negativo!”

Ora è il momento di rialzarsi

Conte in questa settimana è preferito uscire dagli schemi e dedicarsi un tempo di riflessione e relax. I tifosi partenopei si augurano che questa sia stata la scelta giusta da parte del tecnico: ora l’attenzione è rivolta a lui. Spesso apparso spento e demotivato, ora c’è bisogno di tornare come la scorsa stagione. D’altronde, c’è uno scudetto sulla maglia da difendere.