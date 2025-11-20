Home ->

Napoli, Conte prova la svolta: il gesto proprio nelle ultime ore

Antonio Conte pensieroso in panchina con il Napoli durante una partita di campionato allo stadio Renato Dall'Ara

Lunga faccia a faccia nel pomeriggio odierno tra Antonio Conte e la squadra per analizzare i recenti risultati negativi. L’incontro si è tenuto a Castel Volturno e ha visto la partecipazione di tutti i calciatori azzurri, compresi coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Napoli, lungo confronto tra Conte e i giocatori

Dimenticare al più presto gli ultimi due mesi e rialzare subito la testa. Il Napoli deve obbligatoriamente svoltare dopo le troppe sconfitte rimediate in quest’avvio di stagione. Per riuscirci, è necessario che Antonio Conte e la squadra tornino a essere sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. Ecco perché c’era grande attesa per l’incontro in programma oggi a Castel Volturno tra il tecnico salentino e l’intera rosa partenopea.

I giocatori del Napoli delusi dopo una sconfitta in una partita di campionato allo stadio Renato Dall'Ara
I giocatori del Napoli delusi dopo una sconfitta in una partita di campionato allo stadio Renato Dall’Ara nel 2025

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il confronto tra le parti si sarebbe protratto a lungo. Un chiarimento che, nelle intenzioni delle parti in causa, dovrebbe contribuire a rasserenare l’ambiente in vista del tour de force che attende il Napoli nelle prossime settimane.

Napoli, Conte è già concentrato sull’Atalanta

Conte si è soffermato su quanto avvenuto nelle ultime settimane, ma, al tempo stesso, ha chiesto ai suoi calciatori di dare il massimo già a partire dalla gara casalinga di sabato sera contro l’Atalanta.

Un appuntamento da non fallire per non far scappare Inter e Roma, attualmente in testa alla classifica, e per mettersi definitivamente alle spalle tutte le polemiche.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
