Napoli, su McTominay l’ombra della Premier League: quattro club lo vogliono

L’esperto di calciomercato Ekrem Konur ha rivelato che Scott McTominay sarebbe finito nel mirino di ben quattro squadre della Premier League. Per privarsi della stella scozzese, il Napoli chiederebbe non meno di 80 milioni di euro.

Napoli, McTominay potrebbe tornare in Inghilterra

L’ombra della Premier League si allunga sul Napoli e su Scott McTominay. Sul classe 1996, reduce dalla straordinaria qualificazione al Mondiale con la sua Scozia, sarebbero piombati quattro club del massimo campionato inglese. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo X, Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham avrebbe manifestato interesse per il miglior giocatore della scorsa Serie A.

A destare attenzione è soprattutto l’inserimento del Manchester United nella corsa a McTominay. Meno di un anno e mezzo fa, infatti, erano stati proprio i Red Devils a cedere il centrocampista ai partenopei per circa 30 milioni. Quella che sembrava una buona operazione per il club inglese si è invece trasformata in un grosso errore, alla luce dello strepitoso rendimento di McTominay in maglia azzurra.

Napoli, la richiesta per McTominay è di almeno 80 milioni

Il Napoli, dal canto suo, non è di certo intenzionato a lasciar andare uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte. Ecco perché, sempre secondo Konur, la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è di non ascoltare alcuna proposta che sia inferiore a 80 milioni.

Una cifra sicuramente molto alta, che però potrebbe non spaventare le società della Premier League, da sempre abituate a non porsi limiti di fronte alla possibilità di acquistare top player come McTominay.