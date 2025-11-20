Napoli, brutte notizie per Conte: l’azzurro non recupera in vista dell’Atalanta

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli. Antonio Conte continua a fare i conti con le defezioni, soprattutto per il centrocampo. Gilmour salterà l’impegno contro l’Atalanta a causa dei fastidi dovuti alla pubalgia.

Napoli-Atalanta, problemi a centrocampo: la situazione

La notizia è stata riportata nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui lo scozzese potrebbe tornare per la trasferta contro la Roma. Niente Atalanta, dunque, e niente Qarabag per Billy Gilmour. Gli altri centrocampisti saranno chiamati a stringere i denti, perchè le alternative in mezzo al campo sono veramente poche. Il tecnico azzurro, infatti, dovrà fare a meno anche di De Bruyne e Anguissa