Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, brutte notizie per Conte: l’azzurro non recupera in vista dell’Atalanta

Altri guai per Antonio Conte.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli. Antonio Conte continua a fare i conti con le defezioni, soprattutto per il centrocampo. Gilmour salterà l’impegno contro l’Atalanta a causa dei fastidi dovuti alla pubalgia.

Napoli-Atalanta, problemi a centrocampo: la situazione

La notizia è stata riportata nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui lo scozzese potrebbe tornare per la trasferta contro la Roma. Niente Atalanta, dunque, e niente Qarabag per Billy Gilmour. Gli altri centrocampisti saranno chiamati a stringere i denti, perchè le alternative in mezzo al campo sono veramente poche. Il tecnico azzurro, infatti, dovrà fare a meno anche di De Bruyne e Anguissa

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
