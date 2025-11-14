Infortunio Anguissa, come ha reagito Conte alla notizia: il retroscena

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la disfatta di Bologna, gli animi tesi tra Conte e la squadra, con la dirigenza che per il momento rimane in disparte, è arrivata un’altra notizia nella giornata di ieri, una notizia che di sicuro non aiuterà a distendere gli animi. Non si svuota l’infermeria, per Zambo Anguissa previsto uno stop di almeno tre settimane.
Cielo terso a Castel Volturno
Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Zambo Anguissa, forse il migliore in questa prima parte di stagione, dovrà stare a riposo per un po’. È l’ennesimo infortunio nella rosa di Antonio Conte, una rosa ormai decimata, che vedeva già l’assenza di KDB e del lungodegente Romelu Lukaku. Ilmattino riporta gli umori che si respirano dalle parti di Castel Volturno
“Antonio Conte percepisce tutta la negatività che si respira intorno all’ambiente in questi momento nervi non sono distesi, non potrebbero esserlo. E l’accidenti di Anguissa, con la diagnosi del lungo stop, non aiuta in questo scenario”.