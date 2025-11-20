Napoli-Atalanta, scelta fatta: niente conferenza per Conte

Il Napoli ha comunicato la decisione in merito alla conferenza stampa di Antonio Conte in vista della sfida contro l’Atalanta: il tecnico salentino non parlerà prima della partita. L’allenatore degli azzurri tornerà a parlare ai microfoni delle emittenti tv e della stampa solo dopo il triplice fischio dell’arbitro Di Bello.

Salta la conferenza di Conte: i prossimi appuntamenti

Non ci sarà la consueta conferenza stampa pre partita di Antonio Conte, che parlerà solo dopo Napoli-Atalanta e nel MD-1 di Napoli-Qarabag. La conferenza prima alla vigilia della partita di Champions League si terrà alle ore 12.30 allo Stadio Maradona. L’allenatore sarà accompagnato da un giocatore. La conferenza del Qarabag si terrà alle ore 19.00 e seguire ci sarà l’allenamento open.