Napoli – Atalanta, Hojlund ci sarà? Le ultime sul danese

Periodo non semplice in casa Napoli, ma dopo la sosta per le nazionali di novembre, è tempo di tornare sulla retta via per gli uomini di Antonio Conte. Sabato alle 20.45, arriva la nuova Atalanta di Raffaele Palladino al Maradona, un’occasione d’oro per mettersi alle spalle il periodo negativo e risalire la classifica.

Contro la Dea, l’allenatore salentino non dovrebbe cambiare molto nella formazione iniziale. L’unico dubbio riguardava Rasmus Hojlund, uscito anzi tempo dal campo nella gara contro la Scozia, ma il bomber danese sarà regolarmente in campo per il big match.

Napoli, le condizioni di Hojlund in vista dell’Atalanta

In casa Napoli si prepara la prossima gara di Serie A contro l’Atalanta, sfida fondamentale per riprendersi dopo la sconfitta di Bologna. Nella giornata di oggi, sono rientrati tutti i giocatori dalle rispettive nazionale e il dubbio principale erano le condizioni di Rasmus Hojlund.

L’attaccante danese, in gol nella gara persa contro la Scozia di Scott McTominay, era uscito al minuto 83 dal campo non nelle migliori condizioni. Hojlund, però, come riportato da Sky Sport non è in dubbio per la sfida di sabato sera contro l’Atalanta di Palladino.

Hojlund, dopo aver trovato il gol in nazionale, vuole aumentare il suo bottino personale con la casacca azzurra: 4 gol, fin qui, per il bomber del Napoli tra campionato e Champions League. Il classe 2003, è pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco partenopeo contro la squadra bergamasca.

Napoli – Atalanta, le probabili scelte di Conte

Nella sfida di sabato sera, Antonio Conte non dovrebbe apportare molte modiche rispetto alle recenti formazioni. Come riportato da Sky Sport, si ripartirà dal classico 4-3-3, con Miguel Gutierrez confermato sulla fascia sinistra, viste le condizioni non al top di Leonardo Spinazzola.

A centrocampo, Eljif Elmas sostituirà l’infortunato Andrè-Frank Zambo Anguissa al fianco di Lobotka e McTominay. Attacco a tre con: Politano a destra, Hojlund al centro e il rilancio di David Ners sulla corsia di sinistra. Sabato, quindi, non ci dovrebbe essere nessun cambio modulo.