“Puó arrivare solo in questo caso”: Napoli, rischia di sfumare uno degli obiettivi

Dopo il doppio infortunio che ha colpito la squadra azzurra, prima Kevin De Bruyne poi Andrè-Franck Zambo Anguissa, in casa Napoli si aspetta con ansia il prossimo calciomercato invernale che partirà il prossimo 1 gennaio come da consuetudine.

Diversi i nomi segnati sul taccuino del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Tra i vari profili sondati, figura anche quello di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma in scadenza il prossimo giugno. L’affare, però, può sbloccarsi solo nel caso in cui la dirigenza romana regali un nuovo esterno offensivo a Gian Piero Gasperini.

Mercato Napoli, si complica la pista Pellegrini: il giornalista è sicuro

Il noto giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, tramite il suo profilo YouTube ha parlato dell’ipotesi Lorenzo Pellegrini in ottica Napoli. La squadra azzurra segue con interesse il centrocampista italiano, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Gasperini, però, sembra aver rivitalizzato il calciatore e vorrebbe tenerlo con sé fino al termine dell’attuale stagione, salvo il caso in cui la sua nuova società gli regali un nuovo giocatore da schierare sulla trequarti offensiva.

Di seguito le parole di Schira in merito alla pista Pellegrini:

“Lorenzo Pellegrini può sicuramente essere un’idea per il Napoli, non è un mistero l’interesse della squadra campione d’Italia. Il club di De Laurentiis ci aveva provato già in passato, adesso però con la nuova Roma di Gasperini sta giocando titolare. La soluzione sarebbe prendere un nuovo esterno offensivo di piede destro all’allenatore della Roma, oppure Gasperini se lo tiene stretto almeno fino a giungo, quando Pellegrini andrà in scadenza. Pellegrini da separato in casa fino ad un mese fa, ora ha scalato le gerarchie nella squadra capitolina. Qualcosa sta cambiando nel sentimento della Capitale sia lato tifosi, sia lato dirigenza: è una storia tutta da scrivere“.

Napoli, il piano per gennaio

In casa Napoli si aspetta il calciomercato invernale per dare nuove alternative al centrocampo azzurro, orfano di De Bruyne e Anguissa. La dirigenza azzurra, effettuerà sicuramente almeno un colpo in quella zona di campo, ma non è escluso un doppio colpo a metà campo.

Pellegrini è una delle idee, e non è l’unico proveniente dalla stessa Serie A: seguito anche Atta dell’Udinese, che sta ben figurando in quest’inizio di campionato. In cima alla lista sembra esserci, Mainoo del Manchester United, squadra che ha portato fortune al Napoli negli ultimi affari.