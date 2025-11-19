Napoli, il presidente De Laurentiis non fa sconti: due gli obbiettivi da raggiungere

Antonio Conte è tornato a dirigere i suoi uomini per la ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. Sabato sera al Maradona arriva un’Atalanta nuova, anch’essa vogliosa di rinascita con il nuovo allenatore Palladino. Una partita tutt’altro che semplice, in un momento della stagione poco brillante per gli azzurri. Una situazione che, però, non deve allontanare i pensieri dei campioni d’Italia da due obiettivi prefissati dal presidente De Laurentiis e da raggiungere a fine stagione.

Il padron azzurro vuole la Champions

La parola Scudetto – inevitabilmente – riecheggia sempre intorno al Vesuvio, soprattutto quando si è la squadra detentrice del titolo. Conte lo sa bene e vorrà fare di tutto per provare a ripetersi, nonostante continui a ripetere che l’importante è il percorso di crescita. Il tecnico salentino ha un mentalità vincente e il suo presidente lo sa benissimo.

Infatti, oltre allo Scudetto che in realtà sarebbe un plus, il numero uno azzurro chiede, come scrive Il Mattino, la qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il campionato almeno tra le prime quattro. La Champions dunque resta un pallino nella mente di ADL e non solo per il prossimo anno.

De Laurentiis vuole i playoff

Non solo futuro dunque, ma anche presente nei pensieri della dirigenza partenopea. E nello specifico quella Champions League, che quest’anno sembra quasi maledetta in casa Napoli. Attualmente sono quattro i punti ottenuti in tre partite, con il 24esimo posto in classifica che vorrebbe dire playoff.

Una situazione al limite con il Napoli che non potrà più fare passi falsi per accontentare il suo presidente e ottenere la qualificazione alla fase successiva del torneo. E già contro il Qarabag il 25 novembre al Maradona, ADL vuole un cambio radicale di mentalità, tornando vincenti anche in campo internazionale.