ESCLUSIVA – Centro sportivo Napoli, arriva la svolta decisiva: tutti i dettagli

Oltre all’ormai annosa e irrisolta questione stadio, anche la querelle relativa al centro sportivo sembra proseguire all’infinit0. Ma ecco che, all’improvviso le cose potrebbero mettersi per il meglio, regalando ai tifosi azzurri una notizia di cui essere felici. Nelle prossime settimane sono previste delle svolte decisiva in merito alla questione, con anche un possibile annuncio direttamente dal Napoli.

Centro sportivo Napoli, c’è una novità: i dettagli

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di SpazioNapoli, ci sarebbe stato un proficuo incontro tra De Laurentiis e l’amministrazione comunale, con il patron azzurro che starebbe insistendo per i terreni di Succivo per realizzare il nuovo centro sportivo. In tal senso, nelle prossime settimane dovrebbe addirittura esserci un annuncio da parte della società partenopea.

Infine, un’altra grande notizia: i presunti vincoli del Teverolaccio non sarebbero un ostacolo per la nuova struttura sportiva che potrebbe così finalmente vedere la luce dopo anni di promesse e trattative mai portate avanti. Una grande notizia per tutto il popolo azzurro: la crescita di un club passa necessariamente per questi step.

Centro sportivo: un asset cruciale

Come accennato poc’anzi, se sul lato sportivo sono ben poche le critiche muovibili al patron azzurro, da quello strutturale ci sarebbe di che parlare: un centro sportivo all’avanguardia è il futuro ed è cruciale per compiere lo step finale in grado di consacrare il Napoli tra le big d’Europa. Sembra che De Laurentiis l’abbia capito, non possiamo che esserne entusiasti.