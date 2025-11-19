Conte-Napoli, l’allarme di Sabatini: “Situazione più complicata di quello che si racconta. C’è una sola soluzione”

Il momento del Napoli continua a far discutere e le parole di Sandro Sabatini hanno riaperto un confronto acceso attorno al lavoro di Antonio Conte. Il giornalista ha analizzato la fase attuale dopo la gara con il Bologna e la “vacanza” del mister, mettendo in luce alcuni segnali che destano preoccupazione. La gestione degli allenamenti, gli infortuni muscolari e l’umore dello spogliatoio sono al centro delle sue riflessioni.

L’analisi di Sabatini sulla fase più critica della stagione

Sandro Sabatini ha commentato senza giri di parole il momento azzurro. La sua lettura parte dalla gara con il Bologna, definita una delle prove meno riuscite della squadra.

“La partita con il Bologna, secondo me è stata estremamente infelice”

Il passaggio successivo riguarda la settimana di pausa di Conte. Un gesto che Sabatini non ha considerato anomalo, ma che a suo avviso evidenzia un clima più teso del previsto. Il giornalista ha parlato di un quadro complicato, legato a fattori tecnici e mentali.

“La situazione, secondo me, è molto più complicata di quello che si vuol dire, raccontare e probabilmente svelare”

Secondo Sabatini, il Napoli sta affrontando un problema nella gestione degli allenamenti e nella lunga serie di infortuni. Un riferimento chiaro anche ai casi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due uomini chiave del progetto.

I nodi dello spogliatoio e il peso delle aspettative

Il giornalista ha affrontato un tema delicato, quello dell’armonia interna. A suo avviso, qualcosa si è incrinato tra l’allenatore e parte del gruppo.

“C’è una situazione preoccupante perché la squadra non è più tutta omogenea al seguito del proprio allenatore”

Un passaggio accompagnato da una riflessione sulle parole di Conte nelle ultime settimane, giudicate più come giustificazioni che come analisi tecniche. I riferimenti riguardano la rosa ampia, la mancanza di umiltà e il confronto con la stagione precedente, quella dello scudetto. Sabatini ritiene che la proposta di gioco non stia rispecchiando il livello richiesto da una squadra campione d’Italia.

La rinascita dipende da un solo elemento

Nella parte finale del suo intervento, Sabatini ha risposto alla domanda più attesa. Il Napoli può ripartire e ritrovare una dimensione competitiva. Tutto, però, passa dalla figura dell’allenatore.

“Passa tutto attraverso la voglia, la determinazione e le caratteristiche di Antonio Conte”

Il giornalista ha indicato due scenari. Se Conte ha perso lucidità, la strada si fa complicata. Se invece la pausa gli ha restituito energia, il Napoli può puntare di nuovo in alto. Una conclusione che apre alla speranza e che chiama in causa il legame tra il tecnico, i tifosi e la città.