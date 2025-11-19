Napoli-Atalanta, Conte spiazza ancora: cambio sulla fascia e esordio a sorpresa

Napoli e Atalanta sono pronte ad affrontarsi nella 13ª giornata di Serie A, e Antonio Conte cerca il riscatto immediato con diverse novità di formazione. Tra i rientri eccellenti c’è Leonardo Spinazzola, mentre in mezzo al campo le assenze forzate potrebbero regalare la prima vera chance a Vergara.

Spinazzola riprende il suo posto, Neres confermato largo

Spinazzola ha smaltito del tutto il problema muscolare e tornerà a sinistra, mentre in attacco Conte non rinuncerà a David Neres in attacco. Con Anguissa out per infortunio e Kevin De Bruyne ancora ai box, il posto da play basso se lo giocano Billy Gilmour (non al 100%) ed Elif Elmas, leggermente avanti nelle gerarchie.

A centrocampo è emergenza : Elmas favorito, ma occhio a Vergara

La vera sorpresa, però, potrebbe arrivare dalla panchina. Il giovane centrocampista napoletano classe 2003 Antonio Vergara, cresciuto nel settore giovanile azzurro, potrebbe debuttare proprio contro l’Atalanta.

Quando torna Spinazzola? È completamente recuperato e giocherà titolare.

Chi gioca al posto di Anguissa a centrocampo? Elmas è il favorito, con Gilmour pronto a subentrare se necessario.

Vergara giocherà contro l’Atalanta? Sì, Conte lo tiene in forte considerazione e potrebbe farlo entrare a gara in corso.