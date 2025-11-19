Lista Champions Napoli, Lukaku può rientrare? Cosa dice il regolamento

Lo scorso due settembre mister Antonio Conte diramava la lista dei calciatori del Napoli utilizzabili in Champions League, lasciando fuori come prevedibile Romelu Lukaku, infortunatosi qualche settimana prima nel ritiro estivo.

Oggi il bomber belga è vicino al rientro. Viste le numerose nuove assenze per infortunio (su tutte quella di KDB), ed un percorso in Europa da rimettere sui binari giusti, c’è una domanda che sorge spontanea. L’ex Inter e Roma può rientrare in lista? Ecco cosa dice il regolamento UEFA.

Napoli, reintegro di Lukaku in lista: quando potrà avvenire

La lista per la Champions League, come da protocollo, va presentata entro i primi di settembre e fino al mese di febbraio nessuna squadra può ritoccarla aggiungendo altri calciatori. Ma cosa succede in caso di qualificazione alla Knockout Phase?

Secondo il regolamento UEFA, il Napoli così come qualunque altro club avrebbe diritto a modificare la lista precedentemente comunicata, proprio come se si fosse qualificata direttamente agli ottavi. L’augurio, per Romelu Lukaku, è che gli azzurri riescano a qualificarsi agli spareggi, in modo da poter essere reinserito in lista per poter dare il proprio contributo.