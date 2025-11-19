Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Brutte notizie per De Laurentiis: stavolta lo Scudetto non basta, la notizia

di
De Laurentiis durante un evento

Il Napoli ha chiuso l’esercizio 2024-25 con un buco da 21,4 milioni di euro, il primo segno meno dopo due anni di profitti grassi. Lo scudetto conquistato a maggio, dunque, non è bastato a compensare l’enorme mancanza degli introiti della Champions League e l’aumento delle spese legato all’arrivo di Antonio Conte.

Napoli, bilancio in rosso: le cifre

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il decimo posto della stagione 2023-24 ha escluso gli azzurri dalla coppa più ricca, facendo crollare i ricavi da diritti tv e botteghini europei. Un danno che nemmeno lo scudetto è riuscito a sanare: in un calcio sempre più dipendente dalla Champions, saltare un giro costa decine di milioni. E il Napoli l’ha pagato caro: parliamo di 21,4 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis al telefono durante un confronto sul futuro del Napoli, stagione 2025
Aurelio De Laurentiis al telefono, confronto con Antonio Conte dopo Bologna.

Conte costa caro, ma il patrimonio tiene

L’ingaggio del tecnico leccese, il suo staff e gli acquisti del nuovo ciclo hanno fatto lievitare il monte ingaggi e i costi operativi. Un investimento pesante, ma che De Laurentiis ha potuto permettersi grazie ai quasi 217 milioni di riserva straordinaria accumulati. Quindi, nonostante il rosso, va chiarito che non c’è alcun pericolo per la stabilità del club.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie