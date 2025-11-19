Atta obiettivo del Napoli, il centrocampista rompe il silenzio: le parole sul futuro non lasciano dubbi

Il Napoli è al lavoro in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta. Dopo giorni di tensioni, Antonio Conte ed i suoi uomini sono chiamati a ripartire con un solo obiettivo, rimettere sui binari giusti la stagione.

Intanto, visti i numerosi infortuni, il club sta già pensando al mercato di gennaio. Arthur Atta negli scorsi giorni è stato accostato ai partenopei, ma il calciatore nella giornata odierna ha rivelato di non sapere se effettivamente ci sia interesse nei suoi confronti da parte degli azzurri.

Mercato Napoli, Atta rivela: “Io agli azzurri? Non so quanto ci sia di vero”

Arthur Atta è uno dei calciatori rivelazione di questa Serie A. Il centrocampista dell’Udinese sta rendendo ad altissimi livelli, dopo aver vissuto la passata stagione come palestra per ambientarsi al calcio italiano. In queste primi giornate, il francese ha attirato su di se l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli.

O almeno è quanto recitano le diverse voci di mercato degli ultimi giorni. Lo stesso calciatore, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nella giornata odierna, ha rivelato di non essere a conoscenza di nessuna trattativa:

“Napoli? Non so quanto sia vero tutto questo interesse. Io al momento penso solo all’Udinese e a migliorarmi. So di essere nel posto giusto per crescere”

Atta frena gli entusiasmi del Napoli: “Non ho parlato con Lucca”

Il giovane centrocampista dell’Udinese Arthur Atta, sempre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato l’importanza di restare concentrato sul campionato e sull’Udinese.

Il classe 2003 ha anche spento le voci sui possibili contatti con l’ex compagno Lorenzo Lucca, ora in forza al Napoli: