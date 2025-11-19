Infortunio Lukaku, c’è una data cerchiata in rosso: il Napoli vuole riaverlo per quella partita

Sarà un rientro dalle Nazionali decisamente molto delicato per il Napoli. Dopo il marasma di queste ultime settimane, la sfida con l’Atalanta di Raffaele Palladino rappresenta già uno snodo importante per la stagione, per dare anche un’indicazione in più su quale futuro aspetta i partenopei. Intanto, mentre ci si prepara per il big match con i bergamaschi, in casa Napoli arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku. Il belga punta a rientrare per una gara ben precisa: quella con la Roma.

Napoli, Lukaku scalpita: con la Roma può già tornare tra i convocati

La stagione del Napoli è cambiata ancor prima di iniziare. È innegabile, infatti, che il grave infortunio di Lukaku del 14 agosto abbia inciso e non poco sull’annata partenopea. In un attimo Antonio Conte ha perso il suo uomo più importante: il peggio, però, sembra ormai passato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il recupero del belga procede nel migliore dei modi con il ritorno in campo che non sembra poi essere così lontano.

La data cerchiata sul calendario è quella del 30 novembre, quando il Napoli sfiderà la Roma di Gian Piero Gasperini. Una sfida al vertice, che potrebbe rivedere tra i convocati anche Big Rom. L’obiettivo è di portare il gigante belga in panchina e perché no, magari concedergli anche qualche minuto. Se tutto andrà come previsto il Napoli inserirà il giocatore in lista Champions, con la speranza di farlo scendere in campo per il delicato match contro il Benfica a Lisbona.

Come cambia il Napoli con Lukaku: occhio al tandem con Hojlund

Con Lukaku nuovamente a pieno regime, Conte potrà contare su ben tre attaccanti di livello. È ormai chiaro che il titolare al momento sia Rasmus Hojlund, con Lorenzo Lucca suo sostituto. Il ritorno di Lukaku cambierà ovviamente le carte in tavola, con Conte pronto ad un nuovo assetto tattico: una coppia d’attacco composta da Lukaku ed Hojlund, per provare a ricreare quel tandem formato dal belga e da Lautaro che fece le fortune dell’Inter contiana.