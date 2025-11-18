Home ->

Occhio Napoli, recupero in extremis? Ecco cosa filtra sull’azzurro

Novità in vista per Napoli-Atalanta. Conte spera di recuperare un altro titolare per il big match del Maradona in programma sabato sera ore 20.45. È infatti sulla via della completa guarigione Leonardo Spinazzola, che potrebbe strappare la convocazione e magari anche uno spezzone di gara. L’ex Roma è stato finora out per un affaticamento agli adduttori rimediato nel corso di Napoli-Como, ed è stato perciò costretto a saltare il match di Champions contro l’Eintracht e quello di campionato sul campo del Bologna.

Chance di convocazione

Difficile vedere Spinazzola titolare dal primo minuto secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. È più plausibile un suo impiego a partita in corso.

Conte comunque, a scanso di ricadute dell’ultima ora, potrà contare anche sull’apporto del terzino classe ‘93, uno dei protagonisti di questa prima parte di campionato dei partenopei.

