Napoli-Atalanta, Conte ha un dubbio: può partire lui a sorpresa in attacco

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al rientro. Torna la seria A e torna con un grande saturday night. Il Napoli affronta la nuova Atalanta targata Raffaele Palladino nella cornice del Maradona. I partenopei hanno però diverse defezioni a causa degli infortuni, perciò per Mister Conte le scelte saranno quasi ‘obbligate’ dalla porta fino al centrocampo. Maggiori sono le opzioni nel reparto offensivo. Il tecnico salentino infatti ha ancora qualche dubbio da sciogliere.

Il sostituto di Anguissa, cosa filtra per il centrocampo

Elmas è il maggior indiziato per andare a ricoprire il posto vuoto lasciato da Anguissa, fermo ai box dopo il brutto infortunio rimediato. Sarà perciò un 4-3-3 quello che andrà a schierare il tecnico, con Lobotka, Mctominay ed Elmas e con Politano che si alzerà nel tridente offensivo. Ad oggi infatti l’unico sicuro del posto è proprio l’esterno azzurro.

Dubbio in attacco: ballottaggio ancora aperto

Sulla sinistra è serrato il ballottaggio tra Neres e Lang. Il brasiliano è in vantaggio, ma l’esterno olandese è in cerca di minutaggio e potrebbe avere un’occasione a sorpresa, specialmente dopo le continue voci che arrivano dall’Olanda riguardo il suo umore e lo scarso dialogo con mister Conte.



L’altro dubbio al momento è poi per il centravanti. Hojlund rimane il maggior indiziato per partire dal 1′, ma è alle prese con un’influenza che sta condizionando il suo stato di forma, perciò Conte potrebbe optare per rilanciare Lorenzo Lucca come vertice dello scacchiere.