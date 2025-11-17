Napoli, altro che Frattesi: l’idea per il centrocampo è chiara

Il Napoli guarda oltre le voci riguardanti Antonio Conte. Il tecnico leccese è rientrato a Castel Volturno nella giornata di oggi, ed è già a lavoro in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. L’allenatore avrà la squadra al completo solo giovedì, quindi avrà meno di due giorni per preparare la partita. Nel frattempo, Giovanni Manna lavora a un colpo per il centrocampo dopo il lungo stop subito da Zambo Anguissa, ma l’ex difensore del Napoli David Giubilato esclude i nomi usciti finora.

Giubilato su Pellegrini e Frattesi: “Li escluderei”

In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ‘Napoli Magazine Live’, su Radio Punto Zero, l’ex difensore del Napoli David Giubilato ha espresso il suo parere sul possibile centrocampista da acquistare durante il calciomercato di gennaio. Le sue parole.

“Escluderei il nome di Pellegrini, sta facendo bene alla Roma e difficilmente Gasperini lo lascerà andare. Sostituire Anguissa non sarà facile, le sue caratteristiche sono uniche. Frattesi è bravo, ma è diverso da Anguissa. Andrà preso un giocatore importante in quella zona di campo”.

Napoli, Giubilato avverte: “Troppi infortuni, serve anche un vice Di Lorenzo”

Giubilato si è poi espresso sui numerosi infortuni dei partenopei, per poi chiedere investimenti anche nel reparto difensivo.