Sky rivela cos’è successo oggi in casa Napoli: spunta l’ipotesi di un incontro

Dopo la settimana di pausa e le innumerevoli voci giunte su Antonio Conte e il Napoli, si torna a parlare di calcio. Nella giornata di oggi il tecnico leccese è tornato dai sette giorni lontano dagli allenamenti e lontano dalla città, rientrando alla ‘base’. Oggi, infatti, il primo allenamento dell’allenatore a Castel Volturno, con un approccio ‘morbido’, come rivelato da ‘Sky Sport’. Tutto rimandato al ritorno dei nazionali.

Conte a Castel Volturno: un primo giorno di ordinaria amministrazione

Come riportato da Sky Sport, il primo giorno del ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno è stato un caratterizzato da pochi avvenimenti ed emozioni. Tutto ciò è causato dal dimezzamento della squadra dovuto alla pausa internazionale, con diversi giocatori impegnati in giro per il mondo.

Solo tra mercoledì e giovedì, Antonio Conte potrà riavere la squadra al completo. L’approccio odierno è stato sereno e pacato, con pochissime parole, e l’idea è che tutto sarà rimandato a giovedì. Il rientro di tutta la squadra, infatti, permetterà al tecnico di fare il primo discorso alla squadra in vista del match di sabato sera contro l’Atalanta.