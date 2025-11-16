Stadio Maradona, critiche pesanti e nuove polemiche: “Ha ragione De Laurentiis!”

Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni di José Altafini, che nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale ha toccato vari temi. Il focus principale fatto dall’ex calciatore, tra le altre, del Napoli, riguarda gli impianti sportivi in Italia al giorno d’oggi.

Se l’italo-brasiliano ha speso belle parole per San Siro, esaltandone il valore storico e ricordando alcuni aneddoti avvenuti al suo interno, diverse sono le valutazioni fatte sul Maradona di Napoli. Sposando in toto l’opinione del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, il giudizio rimane assolutamente negativo.

Altafini senza mezzi termini: opinione durissima sullo stadio del Napoli

Intervistato da Il Giornale, l’ex calciatore e commentatore televisivo José Altafini ha espresso il suo parere sugli impianti sportivi delle big di Serie A. Riguardo al Maradona di Napoli, l’opinione dell’italo-brasiliano è stata tutt’altro che morbida: questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“De Laurentiis ha ragione a definirlo un semicesso, era pessimo allora e tale è rimasto, il prato pieno di buche, il pubblico lontanissimo”.

Altafini si unisce dunque alle parole di Aurelio De Laurentiis, che ha più volte ribadito la necessità di rivedere l’attuale struttura dell’impianto che ospita le gare casalinghe del Napoli.

Stadio Maradona bocciato, San Siro promosso: il pensiero di Altafini

Nel corso dell’intervista, Altafini ha parlato anche dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, di recente acquistato da Inter e Milan. L’ex calcatore, che arrivò al Napoli proprio dai rossoneri, ha rievocato dolci ricordi del proprio passato:

“È davvero incredibile che due società storiche con Milan e Inter non abbiano un proprio stadio. Per me San Siro resta lo stadio più bello del mondo per assistere ad una partita di calcio. In campo senti il pubblico vicino, hai addosso l’urlo della folla…”.

Parere dunque, quello dell’italo-brasiliano, diametralmente opposto a quello sullo stadio della città di Napoli.