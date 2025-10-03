Stadio Napoli, incontro a sorpresa tra ADL e il sindaco: le importantissime novità

Il punto di domanda sulla nuova casa del club azzurro è un tema centrale da mesi, con costanti sviluppi e novità riguardo i colloqui tra le parti coinvolte.

Il Napoli è da tempo alla ricerca di novità per quanto riguarda il tema stadio: il club di Aurelio de Laurentiis considera come prioritario questo obiettivo. Ci sono innumerevoli opzioni in considerazione: dai dialoghi con il Comune di Napoli per nuovi accordi in partnership, passando per ipotesi più indipendenti che prevedono la messa in proprio da parte della società e la privatizzazione della struttura.

Napoli-Sporting non solo in campo: occasione di confronto con Manfredi

Lo scorso mercoledì, mentre tutti erano concentrati su Napoli-Sporting Lisbona, gara di Champions League terminata con un epilogo lieto per i ragazzi di Antonio Conte, si è verificato un incontro molto interessante anche sugli spalti. Infatti, in occasione della gara internazionale erano presenti sia Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, che Gaetano Manfredi, primo cittadino del capoluogo campano. Il tutto, con la presenza dell’avvocato Testa, ormai persona di massima fiducia nel mondo Napoli.

Come segnalato da Il Mattino, i due esponenti delle principali parti coinvolte nella tematica stadio si sono riuniti in un’area privata del Maradona per un importante dialogo. In particolare, De Laurentiis ha rivelato i suoi fitti dialoghi con gli esponenti della ZES (Zona Economica Speciale) per trovare delle contromisure in merito all’edificazione del nuovo stadio nella zona dell’attuale mercato Caramanico.

Le proposte di De Laurentiis sullo stadio

Quali sono i problemi presentati proprio dalla ZES in merito alla costruzione dello stadio in Caramanico? Innanzitutto, bisognerebbe trovare una nuova area in cui svolgere il mercato, snodo economico importante per la città di Napoli, dato che l’edificazione della struttura calcistica occuperebbe l’intera area.

Inoltre, sorgono dubbi intorno al tema posti auto: non vi è capienza urbanistica per garantire 8000 parcheggi, difficilmente reindirizzabili verso il Centro Direzionale a causa dell’introduzione di due nuove fermate della metropolitana nell’area.

Infine, risulta esservi anche una questione infrastrutturale: il sistema fognario dell’area andrebbe modificato prima di qualsiasi edificazione. Non si tratta di ostacoli insormontabili ma, dal punto di vista di Manfredi, serve grande coinvolgimento e spirito di cooperazione tra Comune e club per trovare accordi.

D’altronde, il dialogo tenutosi mercoledì riguardo le controdeduzioni avanzate dal Napoli già infonde uno spirito di collaborazione e di aperto confronto, con forte interesse verso l’area del Caramanico.