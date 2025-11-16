Occhio Napoli, un azzurro finisce nel mirino di Palmeri: il giornalista è stato categorico

Notte fonda per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri, che necessitavano di un’impresa per andare direttamente ai Mondiali, non solo non riescono a compiere l’impossibile, ma sprofondano perdendo 4-1. Una notte amara per l’Italia, che arriverà ai playoff Mondiali di marzo con tanto pessimismo dopo la serata appena trascorsa. Nel frattempo, in uno dei gol subiti, secondo il giornalista Tancredi Palmeri c’è un chiaro e netto errore di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli.

Palmeri su Di Lorenzo: “Sul gol di Nusa l’errore è suo”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è il colpevole n°1 del gol subito dall’Italia e messo a segno da Antonio Nusa. Questa è l’opinione espressa da Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X non ha dubbi.

“Nonostante Politano tocchi il pallone tentando di chiudere su Nusa, l’errore sul gol è di Di Lorenzo. Per la terza volta nella ripresa Sorloth fa sto movimento d’incontro per portarlo fuori posizione, lui rimasto di nuovo nella terra di mezzo lasciando scoperto”.

Una pessima Italia sprofonda con la Norvegia

Nonostante le critiche si siano riversate solamente su Giovanni Di Lorenzo, in questa serata probabilmente nessuno degli Azzurri raggiunge la sufficienza. Una brutta figura per l’Italia, che dopo aver perso 3-0 in trasferta, perde 4-1 in casa contro la Norvegia, uscendo con le ossa rotte e un secondo posto nel girone di qualificazione che vale solo i playoff.

Un’altra brutta pagina della recente storia della Nazionale Italiana, che va cancellata in vista dei playoff che valgono l’accesso ai Mondiali 2026 di USA, Canada e Messico.