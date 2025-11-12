Napoli, è tempo di verità: parole molto forti su Di Lorenzo e Politano

Gli azzurri non stanno vivendo un dei miglior momenti della stagione. Il ko esterno di Bologna in campionato è stata solo la ciliegina di una torta insapore da parecchio tempo. Una situazione che mette inevitabilmente sul banco degli impuntati calciatori importanti del calibro di capitan di Di Lorenzo e Matteo Politano. A parlarne, però, è stato proprio l’agente dei due calciatori, Mario Giuffredi.

“Queste sono notizie false”, Giuffredi difende i suoi assistiti

Giuffredi ha parlato a Radio CRC, sottolineando il momento dei suoi calciatori e quelle voci (false) di un possibile incontro avvenuto con Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

“Ho letto falsità sulla richiesta da parte dei miei assistiti di avere un appuntamento con il mister. Queste sono notizie false, Politano e Di Lorenzo sono due giocatori autorevoli che seguono il mister e fanno tutto ciò che gli chiedono. Vi garantisco che tra il Napoli e Conte c’è stima e fiducia reciproca e non c’è mai stata la volontà né da parte dei giocatori, né dai senatori, né dalla società di mettere in discussione l’operato di Antonio Conte”.

L’agente ha poi continuato, ricordando l’importanze del mister, di come i suoi assistiti farebbero di tutto per Conte, chiudendo con una parentesi su un’eventuale riposo di entrambi:

“Toglietevi dalla testa che Politano e Di Lorenzo abbiano incontrato l’allenatore, non è vero nulla di quello che è stato detto! Di Lorenzo e Politano si butterebbero nel fuoco per fare quello che dice il mister, loro come tutti i giocatori del Napoli, come se fossero in guerra”.

E ancora: