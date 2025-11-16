Napoli, l’ultima uscita di Geolier spiazza tutti: c’entra anche De Laurentiis!

Nuovo spoiler, nuovo pezzo in arrivo, nuovo album! Geolier scalda il suo pubblico, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ‘Instagram’. Il pupillo musicale del popolo partenopeo, celebrato al pari di una star di campo, ha stretto un legame fortissimo con il Napoli e la propria tifoseria, un legame che si è intensificato negli ultimi anni grazie alle tante ospitate nei pre gara e naturalmente ai vari concerti del rapper di Secondigliano. Perciò ha già fatto il giro del web la sua ‘anteprima’ di un pezzo molto particolare.

Geolier sorprende il popolo partenopeo: c’entra anche De Laurentiis

Nello spoiler pubblicato da parte del giovane rapper sui social c’è una frase molto particolare di un nuovo brano che presto arriverà, per intero, in tutte le radio e su tutte le piattaforme musicali:

“Vi metto sugli spalti, a prendere acqua e vento come ha fatto ADL con Victor Osimhen“

Un riferimento alla separazione del nigeriano con Napoli e con i napoletani, una separazione che ha scosso non poco la tifoseria. Ancora una volta, Geolier si fa portavoce dell’animo e del sentimento partenopeo, legato indissolubilmente alle vicende sportive e calcistiche.