Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Conte, novità importantissime: succederà domani, c’è l’annuncio

Conte richiama la squadra

Grosse novità sul fronte Napoli. Nella giornata di domani, 18 novembre, a Castel Volturno la squadra di Antonio Conte, in attesa del rientro di tutti i “nazionali” impegnati, inizierà a preparare il prossimo, ostico match di campionato. Alle ore 20.45 di Sabato 22 novembre, al Maradona è attesa la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, in cerca di riscatto dopo l’esonero di Juric.

Le parole di Alvino su Antonio Conte

Il giornalista di ‘Radio CRC’, Carlo Alvino ha anticipato alcune importanti news riguardo il ritrovo degli azzurri.

“Rimarranno delusi quei pochi o tanti che domani si aspettano l’assenza di Conte a Castel Volturno. Il tecnico sarà al suo posto e guiderà l’allenamento dei ragazzi in vista del prossimo impegno di campionato, quello casalingo contro l’Atalanta”

Nessun “caso Conte” dopo le voci degli ultimi giorni riguardo ai giorni di “vacanza” passati dal tecnico salentino nella sua residenza torinese.

Le ultime su De Laurentiis

“Superfluo ribadire che non ci sarà Aurelio De Laurentiis impegnato a Roma tutta la prossima settimana.”

Poi la chiusa del giornalista che spegne le polemiche e “ricarica” il popolo partenopeo

“E durante la tempesta che conosciamo i bravi navigatori”.

