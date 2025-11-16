Napoli, Lang può partire a gennaio: già deciso chi arriva al suo posto

In un clima decisamente poco sereno, il Napoli non perde tempo e già pensa al mercato di gennaio. I campioni d’Italia vogliono chiudere per qualche colpo Scudetto, andando a colmare quelle che sono state le lacune in questi primi mesi di stagione. Tra le principali c’è l’attacco, con il futuro di Noa Lang più incerto che mai. Non è da escludere l’addio già nella prossima sessione di mercato. Per rimpiazzare l’olandese, sarà affondo per una vecchia conoscenza della Serie A: Federico Chiesa.

Lang, possibile addio a gennaio: pronto l’affondo del Napoli su Chiesa

Del rapporto tutt’altro che idilliaco tra Conte e Lang si è già parlato abbastanza. L’ex PSV non sembra essere entrato nelle grazie del tecnico salentino, con le ultime dichiarazioni del suo agente e del ct olandese Koeman che di certo non hanno aiutato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la separazione a gennaio è uno scenario concreto.

In quel caso, il preferito di Conte e De Laurentiis è sempre e solo Chiesa. L’ex Juventus continua a far fatica in Premier League con la maglia del Liverpool. Il ritorno in Italia, anche in prestito, potrebbe essere la scelta migliore, con il Napoli subito pronto ad approfittarne.

Napoli-Chiesa, un feeling mai scomparso: gennaio può essere il mese giusto

L’interesse del Napoli per Chiesa non è mai svanito. Da quando l’azzurro è sbarcato in Inghilterra, i partenopei non hanno mai abbandonato l’idea di riportare il giocatore in Serie A. Al Liverpool la Chiesa non è mai stata “al centro del villaggio”, facendo un po’ scomparire il giocatore dai radar.

Con l’eventuale Mondiale a fine stagione, Chiesa potrebbe decidere di lasciare i Reds per giocare con maggiore continuità. Quale squadra se non il Napoli, tremendamente a caccia di un esterno d’attacco.