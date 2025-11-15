Chiesa al Napoli: così l’affare si può sbloccare, la formula che cambia tutto

Federico Chiesa continua, anche se a distanza, ad attirare l’attenzione in casa Napoli. L’ex Juventus piace ad Antonio Conte e in Serie A ha già dimostrato di poter fare; il club ha poi bisogno di dare una scossa con il mercato invernale e il profilo di Federico Chiesa potrebbe rivelarsi come la scelta migliore per dare un segnale forte. Ecco allora grazie a quale formula l’operazione potrebbe sbloccarsi.

Chiesa al Napoli? Spunta la formula che può sbloccare l’affare

Al Napoli e soprattutto ad Antonio Conte, il profilo di Federico Chiesa piace parecchio. Non è un caso che club e giocatore siano stati accostati già in passato. Sia nel momento in cui l’esterno ha detto addio alla Juventus per trasferirsi al Liverpool, sia successivamente quando in Premier non ha trovato troppo spazio.

Ecco che, stando alle ultime indiscrezioni, ora l’affare potrebbe riprendere quota e diventare realtà a gennaio.

Il Napoli, per il mercato estivo, ha preventivato un budget di circa 50 milioni di euro per uno o più rinforzi mirati ma De Laurentiis, per arrivare a Chiesa e mettere a disposizione di Conte un esterno di alto livello, starebbe pensando ad un’operazione in prestito.

L’idea sarebbe quella di un prestito secco, possibile scenario che potrebbe convincere sia il Napoli sia il Liverpool. Chiesa dal canto suo sarebbe disposto a tornare in Serie A, quindi l’operazione stavolta potrebbe davvero decollare.