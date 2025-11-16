Napoli, Lang nel mirino: commento PESANTISSIMO sull’olandese

Dopo un inizio di stagione non particolarmente positivo del nuovo arrivato Lang e dopo una prima parte di stagione non esattamente esaltante, arriva la sentenza su Noa Lang. Queste le parole pronunciate da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che tramite un video sul proprio canale ‘YouTube’ ha riassunto quello che è il pensiero ed giudizio di tanti tifosi partenopei.

Le parole di Nicolò Schira su Lang

Così Nicolò Schira sentenzia la prima parte di stagione di Noa Lang, arrivato in estate con ben altre aspettative e speranze:

“Pensava di arrivare a Napoli ed essere titolare e grande protagonista, invece al momento scalda la panchina.”

E poi il giornalista ha anche aggiunto:

“Noa Lang è un caso a Napoli. Ogni settimana escono dall’Olanda arrivano voci e polemiche. È vero, fino ad ora ha giocato poco, ma il Lang che si è visto l’anno scorso in Champions contro la Juve o in altre partite internazionali è ben altra cosa.

In conclusione, Schira ha poi dichiarato: