Napoli, Conte non ci sta e detta regole: ritorno a Castel Volturno vicino

Gli azzurri continuano a lavorare per uscire il prima possibile dal periodo buio delle ultime settimane. A Castel Volturno si prosegue sotto la guida del vice Stellini, in attesa del ritorno di Conte. Un ritorno che è previsto per domani, dopo la settimana passata a Torino per schiarire le idee. E il tecnico azzurro è già pronto a fare due richieste specifiche al club.

La critica ai suoi metodi di lavoro: Conte non ci sta

Lunedì 17 novembre riparte ufficialmente la stagione del Napoli. La settimana passata a casa è finita, con Conte pronto subito a ripartire per rialzare morale e classifica. Per questo, come riportato da Il Mattino, il tecnico salentino ha già in mente due richieste da fare al club.

La prima, più che una richiesta, è una sorta di “ramanzina“. Infatti, le scorse settimane, sono state avanzate critiche verso il metodo di lavoro usato da Conte, mettendo in discussione il suo operato. Quello stesso operato che, però, l’anno scorso ha portato alla conquista del quarto scudetto e che sembrava potesse andar bene a tutti. Conte ripartirà da questo e dalla chiacchierata da fare con la società.

Conte parlerà alla società: servono rinforzi

Che uno dei temi che verrà trattato sarò quello dei rinforzi previsti a gennaio non lo scopriamo di certo oggi. Gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, spingono nuovamente la dirigenza a rimboccarsi le maniche e trovare prepotentemente sul mercato. Proprio il mercato sarà uno degli argomenti che Conte vorrà portare al suo rientro.

Infatti, come scrive sempre Il Mattino, il tecnico campione d’Italia esige nuovi e importanti rinforzi dal prossimo mercato invernale. Un’esigenza che trova Conte e il presidente De Laurentiis sulla stessa lunghezza d’onda, con quest’ultimo consapevole di non aver centrato, in estate, i giusti acquisti. Motivo per il quale, la società è pronta ad accontentare tutte le richieste del suo allenatore, per ripartire da zero e riprendere in mano la stagione.