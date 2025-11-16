Mainoo al Napoli, arrivano aggiornamenti: ecco come può sbloccarsi l’affare

Kobbie Mainoo è un profilo che piace e non poco ad Antonio Conte. Il talentuoso classe 2005 era un obiettivo del Napoli già in estate, con il tecnico salentino che aveva dato il proprio assoluto consenso all’affondo per il calciatore.

Tuttavia, il centrocampista è rimasto al Manchester United, che continua però a non vederlo come un profilo spendibile nel presente. Proprio per questo motivo, sia Mainoo che il club inglese sarebbero pronti ad intavolare una trattativa sulla base del prestito secco, unica formula per il momento accettata per l’eventuale passaggio in maglia azzurra.

Mainoo-Napoli, Manna e Conte ci riprovano: nuovo affondo dopo il mancato colpo estivo

La possibilità per Mainoo di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, raggiungendo gli ex compagni Scott McTominay e Rasmus Hojlund, era già concreta in estate. Il centrocampista era uno dei nomi indicati da Antonio Conte, vista la sua futuribilità e le grandi qualità dimostrate a dispetto della giovane età.

L’idea di intavolare una nuova trattativa con il Manchester United era più che una semplice considerazione, con i partenopei che hanno provato a strappare l’ennesimo gioiellino agli inglesi. A fare la differenza la volontà del club di trattenere un proprio patrimonio, oltre a quella dello stesso calciatore, prodotto del vivaio e tifosissimo del Manchester United. In vista del prossimo mercato però, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, ci sarà spazio per nuovi tentativi.

Mainoo dietro nelle gerarchie: il Napoli è più che un’idea, ma ad una condizione

Come dichiarato da Fabrizio Romano nel corso dell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, a gennaio si potrebbe tornare a parlare concretamente del passaggio di Kobbie Mainoo al Napoli. Il classe 2005 è interessato alla proposta del club campione d’Italia ed è stuzzicato di mettersi alla prova in una piazza come quella partenopea.

L’operazione potrà trovare sviluppi già nel corso del mercato invernale, ma sia il calciatore che il Manchester United sono concordi su un aspetto: il trasferimento potrà avvenire solo in prestito secco. Nessuna chance dunque per l’inserimento di una clausola, opzionale o obbligatoria, per il riscatto del cartellino. Mainoo vede il Manchester United nel proprio futuro e il club vuole continuare a puntare su uno dei prodotti più cristallini delle proprie giovanili. Le assenze che il Napoli ha a centrocampo sembrano comunque incentivare il DS Manna ad intavolare una trattativa per il passaggio, seppur momentaneo, del calciatore al Napoli.