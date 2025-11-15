Home ->

Notizie Napoli Calcio

“Ridicolo nel 2025”: Conte tra due fuochi, botta e risposta in diretta per il tecnico del Napoli

di
Conte dà indicazioni contro il Bologna

In casa Napoli continua ad essere oggetto di discussione in queste ultime settimane il lavoro di Antonio Conte e quanto accaduto in campo nelle uscite in cui la squadra non ha ottenuto buoni risultati. Il tecnico si è comunque preso una settimana di riposo e ha lasciato la città di Napoli per stare con la sua famiglia, ma nel frattempo si è acceso un dibattito proprio in merito al suo atteggiamento. A ‘Radio Deejay’ hanno infatti detto la loro Zazzaroni e Caressa in un botta e risposta in piena regola.

Conte continua a ‘dividere’: botta e risposta tra Caressa e Zazzaroni in diretta

Botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa su Antonio Conte in diretta a ‘Radio Deejay’. Il tecnico continua a dividere e lo scontro di vedute tra i due giornalisti è stato netto.

Secondo Caressa:

“Io vedo Conte un po’ stanco, si è preso la settimana per prendersi un po’ di tempo. Il suo modo di allenare e di stare addosso alla squadra, probabilmente in questo momento trova resistenza”.

Antonio Conte gesticola a bordo campo durante Fiorentina Napoli 2025 sulla panchina del Napoli.
Antonio Conte guida il Napoli a Firenze durante la sfida contro la Fiorentina. (ANSA) SpazioNapoli.it

Zazzaroni ha però poi ribattuto dicendo:

“Ma non è vero! Nel 2025 è ridicolo scoprire com’è fatto Conte. È sempre stato così: prendere o lasciare. La comunicazione ha un valore quando vinci. Quando perdi, ti massacrano sempre. Ora hanno messo Chivu contro Conte per la nuova comunicazione, perché sta vincendo”.

E infine:

“Il giorno che Chivu perde, la comunicazione andrà in secondo piano. Questa è l’Italia. C’è gente che vuole solo rompere le palle. Conte ha vinto pochi mesi fa con una squadra partita al 10° posto!”

Alessia Gentile

Gestione cookie