“Ridicolo nel 2025”: Conte tra due fuochi, botta e risposta in diretta per il tecnico del Napoli

In casa Napoli continua ad essere oggetto di discussione in queste ultime settimane il lavoro di Antonio Conte e quanto accaduto in campo nelle uscite in cui la squadra non ha ottenuto buoni risultati. Il tecnico si è comunque preso una settimana di riposo e ha lasciato la città di Napoli per stare con la sua famiglia, ma nel frattempo si è acceso un dibattito proprio in merito al suo atteggiamento. A ‘Radio Deejay’ hanno infatti detto la loro Zazzaroni e Caressa in un botta e risposta in piena regola.

Conte continua a ‘dividere’: botta e risposta tra Caressa e Zazzaroni in diretta

Secondo Caressa:

“Io vedo Conte un po’ stanco, si è preso la settimana per prendersi un po’ di tempo. Il suo modo di allenare e di stare addosso alla squadra, probabilmente in questo momento trova resistenza”.

Zazzaroni ha però poi ribattuto dicendo:

“Ma non è vero! Nel 2025 è ridicolo scoprire com’è fatto Conte. È sempre stato così: prendere o lasciare. La comunicazione ha un valore quando vinci. Quando perdi, ti massacrano sempre. Ora hanno messo Chivu contro Conte per la nuova comunicazione, perché sta vincendo”.

