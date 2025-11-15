Napoli, il nuovo rinforzo è un jolly incredibile per Conte: tutto su di lui per gennaio

La dirigenza del Napoli è sempre più concentrata sul mercato in entrata, specie per quanto riguarda il centrocampo. Anche gli altri reparti, però, potrebbero essere rinforzati. Su tutti, Manna e i suoi collaboratori cercano un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo. Il profilo individuato è quello di Norton-Cuffy, reduce da un inizio di stagione promettente con il Genoa.

Mercato Napoli, Norton Cuffy la prima scelta per gennaio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’inglese piace molto ad Antonio Conte. Il 21enne del Grifone, infatti, è un terzino destro che potrebbe adattarsi anche un po’ più avanti, al posto di Politano. Si tratta di un giocatore molto duttile, che non appesantirebbe neanche la liste in campionato e Champions League. Un talento che sta imparando a conoscere il nostro campionato e che si sta adattando molto velocemente al calcio italiano.

La giovane età di Norton-Cuffy, poi, aiuterebbe ad abbassare l’età media dell’organico a disposizione di Conte.

Napoli, l’età media è troppo alta: il dato in Serie A

Secondo i dati forniti da Transfermarkt, il Napoli ha la seconda rosa più anziana della Serie A. Solo la Lazio ha un’età media leggermente più alta. Sono 28 i giocatori in rosa e 28,2 è il dato sull’età media. Norton-Cuffy, classe 2004, aiuterebbe ad alleggerire la cifra in questione. Il Genoa non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio, ma davanti all’offerta giusta potrebbe aprire alla cessione.