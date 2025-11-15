Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, gioia pazzesca per un azzurro: raggiunto un obiettivo storico

di
I giocatori del Napoli esultano per un gol in Serie A allo Stadio Maradona

La serata di Qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha regalato gioie e delusioni per i calciatori del Napoli. A sorridere è Amir Rrahmani: grazie alla vittoria per 2-o contro la Slovenia, il suo Kosovo accede matematicamente per la prima volta nella sua storia ai playoff utili alla qualificazione.

Rrahmani, obiettivo storico: Kosovo ai playoff

La prova di Rrahmani nella gara contro la Slovenia è stata vincente e convincente. Il difensore azzurro ha difeso con efficacia nel 2-0 dei suoi, facilitati anche dal cartellino rosso per Stojanovic che gli ha permesso di giocare la mezz’ora finale di partita in vantaggio di un uomo. Con questo successo diventano sette i punti di vantaggio del Kosovo sugli sloveni, rendendo impossibile un sorpasso ad una sola giornata dalla fine delle qualificazioni.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie