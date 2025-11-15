Napoli, gioia pazzesca per un azzurro: raggiunto un obiettivo storico

La serata di Qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha regalato gioie e delusioni per i calciatori del Napoli. A sorridere è Amir Rrahmani: grazie alla vittoria per 2-o contro la Slovenia, il suo Kosovo accede matematicamente per la prima volta nella sua storia ai playoff utili alla qualificazione.

Rrahmani, obiettivo storico: Kosovo ai playoff

La prova di Rrahmani nella gara contro la Slovenia è stata vincente e convincente. Il difensore azzurro ha difeso con efficacia nel 2-0 dei suoi, facilitati anche dal cartellino rosso per Stojanovic che gli ha permesso di giocare la mezz’ora finale di partita in vantaggio di un uomo. Con questo successo diventano sette i punti di vantaggio del Kosovo sugli sloveni, rendendo impossibile un sorpasso ad una sola giornata dalla fine delle qualificazioni.